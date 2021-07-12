Автор надважливого забитого м'яча у фіналі Євро-2020 Леонардо Бонуччі повеселив народ на прес-конференції після гри. Захисник збірної Італії та "Ювентусу" отримав нагороду найкращого гравця фіналу, а потім під час спілкування з пресою вирішив запити пиво кока-колою.
"Я це заслужив", - сказав 34-річний зірковий центрдеф, коментуючи свій вчинок.
Winning #EURO2020 is thirsty work 🤤— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 12, 2021
Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola 😂 pic.twitter.com/O324ZkQlm8
Таким чином, Бонуччі потролив хавбека французької збірної Поля Погбу, а також найкращого бомбардира Євро-2020 Кріштіану Роналду. Ці двоє демонстративно прибрали зі столу пляшки з колою та пивом на знак протесту проти цих шкідливих напоїв. А ось лідер збірної України Андрій Ярмоленко ще до Бонуччі першим встиг пожартувати на цю тему.
Бонуччі в 34 роки й 71 день став найстаршим автором голу у фіналах Євро. До того ж Леонардо встановив новий рекорд збірної Італії за кількістю ігор на чемпіонатах Європи - 18. Він обійшов Джанлуїджі Буффона.
Нагадаємо, що Бонуччі після півфіналу проти Іспанії став фігурантом курйозного епізоду.
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Італія - Англія: підсумки фіналу
- Збірна Італії вдруге в історії стала чемпіоном Європи.
- Італія виграла Євро вперше за 53 роки. Це рекордна перерва між перемогами на чемпіонаті Європи.
- Італія стала четвертим багаторазовим чемпіоном Європи після Німеччини (3 титулу), Іспанії (3) і Франції (2).
- Збірна Англії вперше грала в фіналі чемпіонату Європи.
- Люк Шоу забив найшвидший гол у фіналах чемпіонатів Європи - йому знадобилася 1 хвилина 57 секунд.
- Італія - перша команда в історії, яка виграла дві поспіль серії пенальті на чемпіонатах Європи.
- Італія не програє вже в 34 матчах поспіль. Від повторення світового рекорду (його ділять Іспанія та Бразилія) її відділяє один матч.
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