Леонардо Бонуччі не підтримав Поля Погба та Кріштіану Роналду.

Автор надважливого забитого м'яча у фіналі Євро-2020 Леонардо Бонуччі повеселив народ на прес-конференції після гри. Захисник збірної Італії та "Ювентусу" отримав нагороду найкращого гравця фіналу, а потім під час спілкування з пресою вирішив запити пиво кока-колою.

"Я це заслужив", - сказав 34-річний зірковий центрдеф, коментуючи свій вчинок.

Winning #EURO2020 is thirsty work 🤤



Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola 😂 pic.twitter.com/O324ZkQlm8 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 12, 2021

Таким чином, Бонуччі потролив хавбека французької збірної Поля Погбу, а також найкращого бомбардира Євро-2020 Кріштіану Роналду. Ці двоє демонстративно прибрали зі столу пляшки з колою та пивом на знак протесту проти цих шкідливих напоїв. А ось лідер збірної України Андрій Ярмоленко ще до Бонуччі першим встиг пожартувати на цю тему.

Бонуччі в 34 роки й 71 день став найстаршим автором голу у фіналах Євро. До того ж Леонардо встановив новий рекорд збірної Італії за кількістю ігор на чемпіонатах Європи - 18. Він обійшов Джанлуїджі Буффона.

Нагадаємо, що Бонуччі після півфіналу проти Іспанії став фігурантом курйозного епізоду.

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Італія - Англія: підсумки фіналу

Збірна Італії вдруге в історії стала чемпіоном Європи.

Італія виграла Євро вперше за 53 роки. Це рекордна перерва між перемогами на чемпіонаті Європи.

Італія стала четвертим багаторазовим чемпіоном Європи після Німеччини (3 титулу), Іспанії (3) і Франції (2).

Збірна Англії вперше грала в фіналі чемпіонату Європи.

Люк Шоу забив найшвидший гол у фіналах чемпіонатів Європи - йому знадобилася 1 хвилина 57 секунд.

Італія - перша команда в історії, яка виграла дві поспіль серії пенальті на чемпіонатах Європи.

Італія не програє вже в 34 матчах поспіль. Від повторення світового рекорду (його ділять Іспанія та Бразилія) її відділяє один матч.

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Автор: Артем Будрін