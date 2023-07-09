Луїс Суарес Мірамонтес помер у віці 88 років.

Пішов з життя легендарний екс-футболіст "Барселона" і володар "Золотого м'яча-1960" Луїс Суарес Мірамонтес.

Видатний іспанський футболіст і тренер помер 9 липня у віці 88 років, повідомляє видання AS.

У футбольному клубі "Барселона" відреагували на новину про смерть Мірамонтеса.

Відео дня

"Легенда футболу. Легенда "Барселони". Ми будемо дуже сумувати за тобою. Спочивай з миром, Луїс Суарес Мірамонтес", - йдеться в повідомленні клубу в Twitter.

Протягом своєї кар'єри Луїс Суарес Мірамонтес виступав за "Депортіво", "Барселону", міланський "Інтер" і "Сампдорію".

Найбільших успіхів Мірамонтес домігся в "Барселоні" і "Інтері". За каталонський клуб він зіграв 176 матчів і забив 80 голів. За міланський клуб зіграв 329 ігор і відзначився 55 забитими м'ячами.

З "Барселоною" Мірамонтес двічі ставав чемпіоном Іспанії, а також по два рази виграв Кубок Іспанії і Кубок ярмарків.

У 1960 році Луїс Суарес Мірамонтес отримав "Золотий м'яч". Він став першим володарем цієї нагороди в історії "Барселони".

З міланським "Інтером" іспанець тричі ставав чемпіоном Італії, два рази виграв Лігу чемпіонів і двічі Міжконтинентальний кубок.

У 1964 році Мірамонтес виграв чемпіонат Європи з національною збірною Іспанії.

У 1973 році він завершив кар'єру футболіста і став тренером.

На клубному рівні іспанець очолював "Інтер", "Сампдорію", "СПАЛ", "Комо", "Депортіво Ла-Корунья" і "Альбасете". У період з 1980 по 1991 рік Мірамонтес працював з молодіжною та національною збірними Іспанії.

Вас також можуть зацікавити новини: