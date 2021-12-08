Ігор Гамула був вихованцем луганської "Зорі".

У середу, 8 грудня, на 62-му році життя помер колишній головний тренер "Закарпаття" і гравець "Зорі" Ігор Гамула.

Про це повідомив офіційний сайт футбольного клубу "Ростов".

Причини смерті не уточнюються.

Ігор Гамула - український футболіст і футбольний тренер. Протягом своєї кар'єри Гамула виступав за луганську "Зорю" і "Ростов" (Ростов-на-Дону). Також він грав за "СКА-Ростов", "Атоммаш", херсонські "Кристал" і "Таврію".

У складі ростовського "СКА" в 1981 році став володарем Кубка СРСР.

Читайте такожПомер легендарний тренер луганської ЗоріЗа свою тренерську кар'єру Гамула працював у херсонській "Таврії", російському "Чорноморці", "Даугаві", "Дінабурзі", "Закарпатті" та "Ростов". Останнім місцем роботи фахівця був клуб "Геракліон", який виступає в аматорському чемпіонаті Москви.

Ігор Гамула був відомий своїми експресивними висловлюваннями, регулярно робив свої прес-конференції не нудними і буденними, а вкрай яскравими.

Автор: Володимир Медяник