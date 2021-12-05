Зоря перемогла Інгулець / фото ФК Зоря

У рамках 17-го туру чемпіонату України з футболу "Зоря" приймала "Інгулець".

"Зоря" здобула перемогу в непростому матчі. Долю зустрічі вирішив гол Дениса Фаворова.

"Зоря" набрала 35 очок і піднялася на третє місце в таблиці УПЛ. "Інгулець" (10 очок) залишається п'ятнадцятим.

"Зоря" - "Інгулець" - 1:0

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Гол: Фаворов, 62

"Зоря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньо, Цвек, Булеца, Громов, Шахаб (Фрімпонг, 90), Гладкий, Кабаєв (Алібеков, 90)

"Інгулець": Шуст, Полегенько, Салем, Поспєлов, Опанасенко, Запорожець, Лупашко, Козак, Шишка (Головкін, 88), Коваленко, Гопей (Плохотнюк, 78)

Відео голу

Українська Прем'єр-ліга: 17-й тур

Автор: Антон Дудар