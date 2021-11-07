Батько Андреа Малдери помер у віці 75 років.

У віці 75 років помер колишній італійський футболіст і тренер Луїджі Малдера.

Про це повідомляє офіційний твіттер футбольного клубу "Мілан".

Луїджі Малдера працював тренером молодіжної команди "Мілана" в період з 1982 по 1997. В якості гравця він провів у футболці "россонері" 35 матчів, найбільше матчів зіграв за "Катандзаро" – 206.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Андреа Малдера увійде до тренерського штабу Шевченка в "Дженоа".

Луїджі Малдера: кар'єра і досягнення

Луїджі Малдера провів понад 400 матчів в італійських професійних лігах. Він виступав на позиції захисника.

За свою кар'єру Луїджі Малдера встиг пограти за "Мілан", "Верону", "Монцу", "Катандзаро", "П'яченцу" і "Сереньо".

У складі "Мілана" Луїджі Малдера став володарем Кубка чемпіонів Європи (1968/69), а також завоював Міжконтинентальний кубок (1969).

Після того як повісив бутси на цвях, він з 1982 по 1997 рр.. очолював молодіжну команду "Мілана".

Автор: Володимир Медяник