Роберт Левандовскі здивував шанувальників своєю поведінкою під час гонки Формули-1.

Нападник "Барселони" і збірної Польщі Роберт Левандовскі потрапив у скандальну історію під час Гран-прі Іспанії Формули-1.

Зірковий футболіст стежив за гонкою з боксу "Феррарі" в компанії російського тенісиста Данила Медведєва.

Спільне фото і відео Левандовскі з представником держави-терориста опублікувала команда "Феррарі" в Twitter.

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На фотографії обидва спортсмени люб'язно посміхаються.

Вчинок Роберта Левандовскі виглядає дуже дивно, адже зовсім недавно нападник збірної Польщі публічно розкритикував дії партнерів по "Барселоні" Алехандро Бальде і Серхі Роберто. Нагадаємо, футболісти каталонського клубу записали скандальне відео з вдячністю російським уболівальникам.

Додамо, що Гран-прі Іспанії, 7-й етап сезону "Формули-1", виграв нідерландський пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Нагадаємо, Роберт Левандовскі в нинішньому сезоні зіграв у складі "Барселони" 45 матчів у всіх турнірах, забив 33 голи і віддав 8 результативних передач.

З "Барселоною" поляк став чемпіоном Іспанії з футболу.

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