Нападник "Барселони" і збірної Польщі Роберт Левандовскі потрапив у скандальну історію під час Гран-прі Іспанії Формули-1.
Зірковий футболіст стежив за гонкою з боксу "Феррарі" в компанії російського тенісиста Данила Медведєва.
Спільне фото і відео Левандовскі з представником держави-терориста опублікувала команда "Феррарі" в Twitter.
На фотографії обидва спортсмени люб'язно посміхаються.
Вчинок Роберта Левандовскі виглядає дуже дивно, адже зовсім недавно нападник збірної Польщі публічно розкритикував дії партнерів по "Барселоні" Алехандро Бальде і Серхі Роберто. Нагадаємо, футболісти каталонського клубу записали скандальне відео з вдячністю російським уболівальникам.
Додамо, що Гран-прі Іспанії, 7-й етап сезону "Формули-1", виграв нідерландський пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Нагадаємо, Роберт Левандовскі в нинішньому сезоні зіграв у складі "Барселони" 45 матчів у всіх турнірах, забив 33 голи і віддав 8 результативних передач.
З "Барселоною" поляк став чемпіоном Іспанії з футболу.