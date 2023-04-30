У складі "Барселони" дебютував 15-річний нападник Ламін Ямал.

У суботу, 29 квітня, був зіграний поєдинок 32-го туру, в якому "Барселона" на стадіоні "Камп Ноу" приймала "Бетіс".

Гра завершилася розгромною перемогою господарів поля з рахунком 4:0.

Підопічні Хаві Ернандеса відкрили рахунок у матчі на 14-й хвилині - гол забив Андреас Крістенсен після навісу від Рафіньї.

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На 33-й хвилині "Бетіс" залишився в меншості - другу жовту картку отримав захисник Едгар Гонсалес.

На 36-й хвилині Роберт Левандовскі подвоїв перевагу "Барселони", забивши після передачі Жюля Кунде. На 42-й хвилині Рафінья забив третій гол "блаугранас" після передачі Серхіо Бускетса.

У кінцівці зустрічі м'яч у свої ворота зрізав Гвідо Родрігес, встановивши тим самим фінальний рахунок на табло. Відзначимо, що" Бетіс " закінчував матч удев'ятьох, так як травму отримав 41-річний Хоакін, а у команди не залишилося замін.

"Барселона" - "Бетіс" - 4:0

Голи: Крістенсен, 14, Левандовський, 36, Рафінья, 39, Родрігес, 82 автогол

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Крістенсен (Алонсо, 59), Араухо, Бальде, Бускетс, де Йонг (Фаті, 59), Педрі (Кессьє, 73), Гаві (Ямал, 83), Рафінья (Дембеле, 73), Левандовскі

"Бетіс": Руй Сілва, Монтойя, Песселья, Луїс Феліпе (Едгар Гонсалес, 12), Міранда (Хоакін, 64), Каналес (Хуанмі, 75), Вільям Карвальо, Родрігес, Перес (Абнер, 64), Луїс Енріке (Акуоку, 46), Вілліан Жозе

Попередження: Едгар Гонсалес, 24

Вилучення: Едгар Гонсалес, 33

Огляд матчу:

Варто відзначити, що у грі проти "Бетіса" у складі "Барселони" дебютував 15-річний нападник Ламін Ямал. Гравець вийшов на поле на 86-й хвилині, замінивши Гаві.

Після гри головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес прокоментував дебют Ламіна Ямала, похваливши юного таланта каталонців.

"Ламін Ямал впорався дуже добре. Я сказав йому спробувати деякі речі, і він це зробив. У 15 років, уявіть собі. Він майже зміг забити. Він особливий гравець, у нього є впевненість в собі, він може бути важливим, це розумієш на тренуваннях", - наводить слова Хаві журналіст Фабріціо Романо в своєму "Твіттері".

"Барселона" займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. В активі "блаугранас" 79 набраних очок. Відрив від мадридського "Реала", який йде другим, становить 11 балів. "Бетіс" посідає шосте місце з 49 очками в активі.

У наступному турі Ла Ліги "Барселона" зіграє проти "Осасуни" (2 травня), а "Бетіс" зустрінеться з "Атлетиком" (4 травня).

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