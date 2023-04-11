"Барселона" збільшила відрив від мадридського "Реала" в турнірній таблиці.

У понеділок, 10 квітня, відбувся поєдинок 28-го туру іспанської Ла Ліги, в якому зустрічалися "Барселона" і "Жирона".

Зустріч проходила на стадіоні "Камп Ноу" і сенсаційно завершилася з рахунком 0:0.

У першому таймі у "Барселони" був дуже хороший момент - на 37-й хвилині Рональд Араухо пробив головою під поперечину, але воротар "Жирони" Пауло Гассаніга відбив удар. Після перегляду відеоповтору арбітри порахували, що м'яч не перетнув лінію воріт.

Відео дня

На 57-й хвилині нападник "Жирони" Валентин Кастельянос вийшов один на один з Марком-Андре тер Штегеном, але пробив повз ворота. Таким чином, гра завершилася внічию без забитих голів.

"Барселона" - "Жирона" - 0:0

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Араухо, Ерік Гарсія, Бальде, Сергі Роберто (Кессьє, 46), Бускетс, Гаві, Рафінья (Альба, 75), Фаті (Ферран Торрес, 68), Левандовскі

"Жирона": Гассаніга, Мартінес, Давид Лопес, Буено, Хаві, Циганков (Рікельме, 71), Тоні Вілла (Ян Коуто, 60), Ромеу, Гарсія (Алеіш Гарсія, 46), Мартін (Фернандес, 85), Кастельянос (Стуані, 60)

Попередження: Кастельянос (32), Стуані (77)

Огляд матчу:

Відзначимо, що український вінгер "Жирони" Віктор Циганков вийшов на цей матч у стартовому складі і зіграв 71 хвилину. Після цього його замінив Родріго Рікельме.

За відведений час на полі 25-річний українець не відзначився результативними діями, зробив 30 дотиків м'яча, віддав 19 точних передач із 25 (76%), завдав 1 удару по воротах (неточний), жодного разу не пішов у обіграш, виграв 1 верхову дуель з 1 і заробив 2 фоли. Коефіцієнт очікуваних голів (xG) хавбека становив 0,07.

За свою гру українець отримав оцінку 6,3 балів від статистичного порталу WhoScored. Це одна ыз найгырших оцінок серед усіх гравців "Жирони".

Після 28-го туру "Барселона" лідирує в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи мадридський "Реал" на 13 очок. В активі "блаугранас" 72 набраних очки. "Жирона" знаходиться на 11-му місці з 35 балами.

У наступному турі "Барселона" зіграє проти !Хетафе", а "Жирона" зустрінеться з "Ельче". Обидва матчі заплановані на 16 квітня.

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