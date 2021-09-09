Капітан збірної Польщі Роберт Левандовські закликав до поваги.

Збірна Польщі вдома приймала Англію у рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2022, який пройде в Катарі. Перед початком гри трапився інцидент на підґрунті расизму.

Футболісти збірної Англії, які стали на коліно у знак солідарності з рухом Black Lives Matter, потрапили під свист польських вболівальників.

Польська команда хоч і не стала на коліно разом з англійцями, проте яскравий жест зробив капітан господарів поля. Лідер "Баварії" та один з найкращих бомбардирів світу Роберт Левандовські кинув осудливий погляд у бік трибун і вказав пальцем на нашивку зі словом "Respect" ("Повага"), що розміщена на рукаві у кожного футболіста з ініціативи УЄФА.

— Derniers Défenseurs (@DerniersDefs) September 8, 2021

Щодо самої гри, то суперники сильнішого не виявили - на табло була зафіксована нічия 1:1. Польща врятувалася від поразки на останніх хвилинах поєдинку. Ознайомитись з турнірним положенням Англії та Польщі можна тут.

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Автор: Артем Будрін