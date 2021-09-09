Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 8 вересня, положення команд

Швеція сенсаційно поступилася Греції, а Англія втратила очки в матчі з Польщею.

Європейські збірні 8 вересня зіграли чергові поєдинки у кваліфікації на чемпіонат світу-2022, який пройде в Катарі. Результати матчів Група B Косово - Іспанія - 0:2 Греція - Швеція - 2:1 Положення команд: Іспанія - 13 очок (6 матчів), Швеція - 9 (4), Греція - 6 (4), Косово - 4 (5), Грузія - 1 (5) Група C Північна Ірландія - Швейцарія - 0:0 Італія - Литва - 5:0 Положення команд: Італія - 14 очок (6 матчів), Швейцарія - 8 (4), Північна Ірландія - 5 (4), Болгарія - 5 (5), Литва - 0 (5) Група E Білорусь - Бельгія - 0:1 Уельс - Естонія - 0:0 Положення команд: Бельгія - 16 очок (6 матчів), Чехія - 7 (5), Уельс - 7 (4), Білорусь - 3 (5), Естонія - 1 (4) Група I Албанія - Сан-Марино - 5:0 Угорщина - Андорра - 2:1 Польща - Англія - 1:1 Положення команд: Англія - 16 очок (6 матчів), Албанія - 12 (6), Польща - 11 (6), Угорщина - 10 (6), Андорра - 3 (6), Сан-Марино - 0 (6) Група J Вірменія - Ліхтенштейн - 1:1 Ісландія - Німеччина - 0:4 Північна Македонія - Румунія - 0:0 Положення команд: Німеччина - 15 очок (6 матчів), Вірменія - 11 (6), Румунія - 10 (6), Північна Македонія - 9 (6), Ісландія - 4 (6), Ліхтенштейн - 1 (6) Читайте такожЗбірна України на останній секунді втратила перемогу над чехами в товариському матчі (відео) Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможці груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. Автор: Артем Будрін

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