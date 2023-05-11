Команда тренера збірної України не дала перемогти дніпрянам.

У четвер, 11 травня, у перенесеному матчу першого туру Української Прем’єр-ліги зустрічалися "Дніпро-1" та "Олександрія".

Цей поєдинок двічі міняв дату. Спочатку він повинен був відбутися ще влітку, однак був пересений через участь дніпрян у єврокубках. А у листопаді через дев’ять хвилин після початку зустрічі її перервала повітряна тривога, через що офіційні особи були вимушені знову перенести гру.

Сьогодні колективи розпочали якраз з дев’ятої хвилини. А вже на 22-й хвилині рахунок у матчі був відкритий. Арбітр призначив дуже сумнівний пенальті у ворота "Олександрії", котрий реалізував Довбик.

Як повідомляє Telegram-канал "УПЛ Жива", після призначення одинадцятиметрового трапився конфлікт. Офіційні представники і тренери клубів почали сперечатися, і в одному з моментів гравець "дніпрян" Пеглов навіть штовхнув тренера гостей Руслана Ротаня, котрий підбіг вияснювати стосунки. У підсумку, було вилучено одного з тренерів "містян" Сергія Кравченка та, власне, Руслана Ротаня.

Однак відповідь "Олександрії" не змусила себе довго чекати. Уже на 26-й хвилині Ковалець зрівняв цифри на табло точним ударом. Нічийний результат протримався до кінця матчу.

СК "Дніпро-1" - ФК "Олександрія" 1:1

Голи: Довбик 22 (пен.) – Ковалець 26

СК "Дніпро-1": Рибак, Адам'юк (Хайнер 84), Сарапій, Довбик, Гуцуляк, Бабенко (Когут 84), Рубчинський (Танковський 61), Бланко (Пеглов 72), Назаренко (Пасіч 61), Сваток, Піхальонок

ФК "Олександрія": Шевченко, Бабогло, Ковалець (Кулаков 71), Мірошніченко, Сігеєв (Бондаренко 90+2), Кожушко (Мустафаєв 46), Логінов, Скорко, Копина (Матюшенко 90+2), Рибалка, Михайленко

Попередження: Назаренко 39 – Скорко 20, Кожушко 42, Рибалка 85

Огляд матчу:

Відзначимо, що Довбик забив у цьому матчі свій 22-й гол у поточному чемпіонаті. До абсолютного рекорду Генріха Мхітаряна залишилося ще три м’ячі.

Набраний заліковий пункт дозволив "Дніпру-1" лише наблизитися до "Шахтаря". Тепер підопічні Кучера ідуть на другому місці в УПЛ, поступаючись "гірникам" двома очками.

Додамо, що для "Олександрії" ця нічия стала восьмою в 11 матчах під керівництвом Руслана Ротаня, котрий очолив команду минулої зими. Нагадаємо, що за сумісництвом він є ще й головним тренером молодіжної збірної України, а також у березні працював на чолі головної збірної України.

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