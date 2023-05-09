"Динамо" перемогло третій раз поспіль, "Шахтар" підпустив до себе конкурентів.

7 та 8 травня були проведені матчі 25-го туру чемпіонату Української Прем’єр-ліги.

З першої четвірки лідерів майже всі синхронно здобули перемоги, окрім "Шахтаря". Підопічні Ігоря Йовічевича зіграли внічию в гостях з "Олександрією", котру очолює Руслан Ротань.

А ось "Дніпро-1", "Зоря" та "Динамо" виграли. Для киян ця перемога стала третьою поспіль. Феєричним видався матч "дніпрян", де арбітр призначив неіснуючий пенальті, а потім голкіпер "Чорноморця" Євгеній Паст відбив відразу два удари Артема Довбика "з точки".

Сенсаційним результатом є перемога "Миная" над "Ворсклою" з рахунком 2:0. Також досить несподівано "Рух" розгромив "Інгулець" з розривом у три м’ячі.

У битві аутсайдерів переміг "Металіст" – харків’яни дотиснули ФК "Львів" і наприкінці матчу вирвали мінімальну перемогу. Натомість інший претендент на виліт, "Верес", поступився вдома "Колосу". Все вирішив автогол гравця рівнян на початку зустрічі.

Результати 25-го туру УПЛ

"Чорноморець" – "Дніпро-1" 1:2

Голи: Алефіренко 54 – Назаренко 57, Довбик 82

Огляд матчу:

"Металіст" – "Львів" 1:0

Гол: Прядун 79

Огляд матчу:

"Олександрія" – "Шахтар" 1:1

Голи: Михайленко 9 - Келсі 75

Огляд матчу:

"Кривбас" – "Динамо" 0:1

Гол: Попов 48

Огляд матчу:

"Минай" – "Ворскла" 2:0

Голи: Петько 45+1, Твердохліб 90+3

Огляд матчу:

"Рух" – "Інгулець" 3:0

Голи: Соломон-Отабор 14, Климчук 47, 90+5

Огляд матчу:

"Верес" – "Колос" 0:1

Гол: Балан 8 (авт.)

Огляд матчу:

"Зоря" – "Металіст 1925" 3:0

Голи: Шахов 7, Русин 48, Герреро 52

Огляд матчу:

Турнірне становище команд в УПЛ

"Шахтар" через нічийний результат у матчі проти "Олександрії" підпустив до себе конкурентів. Тепер другий "Дніпро-1" на відстані всього в три очки від "гірників". У "дніпрян" є ще один матч у запасі, котрий вони проведуть 11 травня проти "Олександрії".

"Зоря" та "Динамо" закріпили свої позиції, а зокрема кияни остаточно гарантували собі участь у єврокубках на наступний сезон (не опустяться нижче п’ятого місця).

На дні турнірної таблиці все майже без змін. "Львів" черговий раз програв і залишився останньою командою чемпіонату. "Металіст" і "Рух" синхронно перемогли і не покинули свої позиції. Лише "Минай" завдяки перемозі піднявся вверх і опустив "Верес" у зону перехідних матчів.

Поєдинки наступного, 26-го туру, УПЛ заплановані на 13-15 травня.

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