"ЛНЗ" і "Металург" спробують завоювати путівки в УПЛ.

У середу, 14 червня, будуть зіграні матчі-відповіді плей-офф за право участі в українській Прем'єр-лізі у сезоні-2023/24.

У плей-офф участь беруть футбольні клуби "Верес" та "Інгулець", які посіли 13-те та 14-те місця в турнірній таблиці УПЛ-2022/2023, а також "ЛНЗ" Черкаси та МФК "Металург" Запоріжжя, які фінішували на 3-й та 4-й позиціях у Першій лізі сезону-2022/2023.

Перші матчі команди зіграли в суботу, 10 червня. Запорізький "Металург" у першій грі сенсаційно переміг "Верес" (1:0), а поєдинок "ЛНЗ" і "Інгульця" завершився внічию з рахунком 1:1.

Відео дня

Плей-офф за право грати в УПЛ-2023/24: розклад матчів-відповідей

13:00 "Верес" - "Металург"

15:00 "ЛНЗ" Черкаси - "Інгулець"

Нагадаємо, за підсумками сезону УПЛ-2022/2023 чемпіоном став донецький "Шахтар". Друге місце посів "Дніпро-1", третю сходинку посіла луганська "Зоря". Футбольні клуби "Металіст" і "Львів" зайняли 15-е і 16-е місця відповідно і вилетіли в Першу лігу.

Чемпіоном Першої ліги в цьому сезоні став футбольний клуб "Полісся" з Житомира. Другою фінішувала київська "Оболонь". Ці два клуби в наступному сезоні виступатимуть в УПЛ.

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