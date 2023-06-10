Підопічні Юрія Вірта програли запорізькому "Металургу".

У суботу, 10 червня, відбувся перший поєдинок плей-офф за право грати в українській Прем'єр-лізі, в якому зустрічалися "Металург" і "Верес".

Гра проходила у Львові на стадіоні "Україна" і завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі був забитий у першому таймі - на 28-й хвилині відзначився півзахисник "Металурга" Валерій Сад.

Відзначимо, що в дебюті зустрічі червону картку отримав півзахисник "Вереса" Семен Вовченко.

"Металург" - "Верес" - 1:0

Гол: Сад, 28

"Металург": Байда, Сокіл, Векляк, Басов, Польовий, Крапивний, Сейтхалілов (Палюх, 74), Шавліїв, Сад (Сніжко, 74), Білоцерківець (Могильний, 78), Сидоров.

"Верес": Когут, Балан, Маткобожик, Вовченко, Гагун, Клець (Лебеденко, 51), Кучеров, А.Близниченко, С. Шарай (В. Шарай, 78), Г. Пасіч, Гайдучик (Шестаков, 64).

Попередження: Шавлії (47), Сад (49) - Маткобожик (32)

Видалення: Вовченко (5)

Відео гола:

Нагадаємо, за підсумками сезону української Прем'єр-ліги "Верес" посів 13-е місце в турнірній таблиці, набравши 31 очко за 30 зіграних матчів. Заопорізький "Металург" посів четверте місце за підсумками сезону-2022/2023 у Першій лізі.

Додамо, що місце в УПЛ в сезоні-2023/2024 отримає команда, яка здобуде перемогу за сумою двох ігор.

Поєдинок "Металурга" і "Вереса" відбудеться 14 червня.

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