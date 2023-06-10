"Верес" і "Інгулець" спробують зберегти прописку в УПЛ на наступний сезон.

У суботу, 10 червня, будуть зіграні перші матчі плей-офф за право грати в українській Прем'єр-лізі в сезоні-2023/2024.

Участь у плей-офф беруть чотири команди: два клуби з УПЛ, що зайняли 13-е 14-е місця за підсумками сезону-2022/2023 і два представники Першої ліги, що фінішували на 3-й і 4-й рядках.

Нагадаємо, за підсумками сезону УПЛ 13-е і 14-е місця в турнірній таблиці зайняли "Верес" і "Інгулець", а в Першій лізі 3-є і 4-е місця зайняли "ЛНЗ" Черкаси і МФК "Металург" Запоріжжя відповідно.

Відео дня

Плей-офф за право грати в УПЛ у сезоні-2023/2024: розклад матчів

17:00 "Інгулець" - "ЛНЗ" Черкаси

17:00 МФК "Металург" - "Верес"

Додамо, що за підсумками сезону УПЛ в Першу лігу безпосередньо вилетіли харківський "Металіст" і "Львів", що зайняли 15-е і 16-е місця відповідно.

Чемпіоном Першої ліги став футбольний клуб "Полісся" з Житомира. Друге місце посіла київська "Оболонь". Ці дві команди отримали прямі путівки в елітний дивізіон чемпіонату України з футболу.

Нагадаємо, матчі-відповіді плей-офф за право грати в УПЛ-2023/2024 будуть зіграні 14 червня.

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