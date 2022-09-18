"Баварія" не змогла взяти очки в грі проти скромного "Аугсбурга".

У суботу, 17 вересня, в рамках 7-го туру німецької Бундесліги "Аугсбург" приймав мюнхенську "Баварію". Зустріч пройшла на стадіоні "WWK Арена" в Аугсбурзі і завершилася сенсаційною перемогою господарів поля з рахунком 1:0.

На 59-й хвилині відзначився нападник "Аугсбурга" Мергім Беріша, йому асистував захисник Іагу Бордуші - це виявився єдиний гол у матчі.

У мюнхенців була переважна перевага щодо володіння м'ячем - 76% на 24%.

"Аугсбург" - "Баварія" - 1:0

Гол: Беріша, 59

Огляд матчу:

Варто зазначити, що "Баварія" не може здобути перемогу в Бундеслізі вже протягом чотирьох турів.

Крім того, не зумівши відзначиться у воротах суперника, "Баварія" перервала свою рекордну серію, передає ESPN Stats & Info. Раніше мюнхенський клуб навіть у разі невдалих результатів не йшов з поля без забитого гола протягом 87 ігор чемпіонату Німеччини. Це абсолютний рекорд Бундесліги.

Примітно, що вісім років тому все той же "Аугсбург" перервав попередню подібну серію мюнхенської команди - тоді вона налічувала 65 матчів.

Ймовірно, "Баварія" ще довго буде відчувати деякі проблеми в атаці після відходу в "Барселону" Роберта Левандовскі.

Поганими результатами "Баварії" скористалася "Боруссія" Дортмунд. "Джмелі" в рамках 7-го туру в дербі здолали "Шальке" з рахунком 1:0.

"Боруссія" Дортмунд - "Шальке" - 1:0

Гол: Мукоко, 79

Огляд матчу:

Завдяки цій перемозі "Боруссія" вийшла на перше місце в турнірній таблиці Бундесліги. В активі дортмундців 15 очок.

"Баварія" з 12 балами займає 4-у позицію, а "Аугсбург" набрав дев'ять очок і займає 11-е місце.

Нагадаємо, у вівторок, 13 вересня, в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Баварія" розбила "Барселону".

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