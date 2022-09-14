"Баварія" набрала максимум очок у стартових двох турах Ліги чемпіонів.

У вівторок, 13 вересня, в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Баварія" приймала "Барселону". Зустріч пройшла на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені і завершилася перемогою господарів.

На 50-й хвилині зустрічі рахунок відкрив захисник мюнхенської "Баварії" Лукас Ернандес. Результативну передачу віддав півзахисник Йозуа Кімміх. Через чотири хвилини форвард Лерой Сане зміцнив перевагу німецької команди в рахунку.

"Баварія" - "Барселона" - 2:0

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Голи: Ернандес, 50, Сане, 54

"Баварія": Нойєр, Павар (Мазрауі, 21), Ернандес, Упамекано, Девіс, Забітцер (Горетцка, 46), Кімміх, Мюллер, Мане (Гнабрі, 70), Сане (Тель, 80), Мусіала (Гравенберх, 80)

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Крістенсен ( Ерік Гарсія, 70), Араухо, Алонсо, Бускетс (Кесьє, 80), Педрі, Гаві (де Йонг, 61), Левандовскі, Дембеле (Фаті, 80), Рафінья (Ферран Торрес, 61)

Попередження: Забітцер, Бускетс, Кімміх

Огляд матчу:

Слова тренерів після матчу

Головний тренер "Барселони" Хаві:

"Ми були краще "Баварії", але занадто багато прощали. Вони не прощають, ось у чому різниця. У нас було шість чи сім дуже небезпечних моментів, але вони не завершилися голами. Перший тайм був повністю нашим. Результат не відображає того, що було на полі, але така Ліга чемпіонів. Я думаю, якщо ти з разу в раз прощаєш суперника, врешті-решт за це розплачуєшся.

Потрібно зберігати позитивний настрій. Результат негативний, але потрібно вчитися на своїх помилках. Це крок назад. Ми заслужили перемогу, але їдемо з незаслуженою поразкою через свої ж помилки. Потрібно вчитися і продовжувати працювати".

Головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсман:

"У першому таймі у "Барселони" було більше шансів, ніж у нас. Ми не кращим чином розпоряджалися м'ячем біля чужої штрафної. Зате другий тайм вдався "Баварії" набагато краще. Наша ефективність зіграла вирішальну роль".

Мюнхенська "Баварія" набрала шість очок і піднялася на перше місце в турнірній таблиці групи з Ліги чемпіонів. "Барселона" з 3 балами йде на другому місці. Суперниками команд по групі з є міланський "Інтер" (3) і "Вікторія Пльзень" (0).

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