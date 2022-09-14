Томас Мюллер отримав дуже неприємний "подарунок" на день народження.

Знаменитий нападник "Баварії" і збірної Німеччини Томас Мюллер потрапив в дуже неприємну ситуацію.

У вівторок, 13 вересня, під час матчу другого туру Ліги чемпіонів проти "Барселони" у його заміський будинок в містечку Веттлькам в 40 км на південь від Мюнхена проникли грабіжники.

Про це повідомляє видання Bild.

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Поліція підтвердила, що були вкрадені гроші і коштовності в шестизначному грошовому еквіваленті.

Слідів грабіжників поки немає, розслідування триває. Повідомляється, що коли прибув перший поліцейський патруль, двоє злочинців зникли через сусіднє поле в темряві.

За іронією долі, саме в день пограбування, 13 вересня, нападнику "Баварії" виповнилося 33 роки. Ось такий "подарунок" легендарний футболіст отримав в день народження.

За інформацією джерела, Мюллер дізнався про те, що трапилося незабаром після фінального свистка. Футболіст в поспіху покинув стадіон і попрямував додому.

Додамо, що поєдинок 2-го туру Ліги чемпіонів проти "Барселони" завершився впевненою перемогою мюнхенського колективу з рахунком 2:0. Томас Мюллер провів на полі всі 90 хвилин, але результативними діями не відзначився.

Томас Мюллер: що відомо про футболіста

Томас Мюллер є вихованцем "Баварії" і всю свою професійну кар'єру футболіста провів у мюнхенському клубі.

У складі "Баварії" Мюллер зіграв 636 матчів, в яких відзначився 228 забитими голами і 246 результативними передачами.

Мюллер - найтитулованіший німецький футболіст в історії. 33-річний форвард завоював 32 трофеї, серед яких дві перемоги в Лізі чемпіонів і 11 перемог у чемпіонаті Німеччини.

У складі збірної Німеччини Томас виграв чемпіонат світу 2014 року.

У збірну Німеччини викликається з 2010 року. За національну команду зіграв 116 матчів і забив 44 голи.

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