Кінь з ферми гравця "Баварії" Томаса Мюллера отримав травму при підготовці до сезону розмноження.

Знаменитого футболіста мюнхенської "Баварії" і збірної Німеччини Томаса Мюллера звинуватили в жорстокому поводженні з конем на прізвисько Дейв, який живе на кінній фермі "Gut Wettlkam", що належить спортсмену і його дружині Лізі.

Організація із захисту прав тварин PETA виступила з жорсткою критикою на адресу футболіста за те, що він разом з дружиною допустив травму жеребця, що сталася при підготовці до сезону розмноження.

"Жахливо, що самозвані любителі коней примушують тварин, які перебувають під їх опікою, до неприродних статевих актів, щоб отримати від них максимальний прибуток. Травм, які кінь отримав під наглядом Лізи і Томаса Мюллер, можна було уникнути, вони були зайвими", - наводить слова представника PETA Яни Хогер SPORT1.

Відзначається, що ферма "Gut Wettlkam", якою керують Мюллер і його дружина Ліза, продає дозу замороженої кінської сперми за 200 євро.

Нагадаємо, що кількома днями раніше за жорстоке поводження з тваринами покарали захисника збірної Франції і лондонського "Вест Хема" Курта Зума. У мережу потрапило відео, на якому француз бив кішку, яка розбила вазу в його будинку.

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