Курт Зума вибачився за свій огидний акт жорстокості.

Королівське товариство запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA) відреагувало на скандал з участю захисника "Вест Хему" Курта Зума, який побив свою кішку.

"Дві кішки зараз перебувають під опікою RSPCA. Нашим пріоритетом є і завжди було благополуччя цих кішок. Їх відвезли на огляд до ветеринара. Вони залишаться під нашою опікою, поки триває розслідування. Ми вдячні всім, хто висловив свою турботу про цих кішок.

Ми займалися цим питанням до того, як відео стало вірусним в інтернеті, і ведемо розслідування. Ми продовжуємо розслідування, тому нині не можемо давати коментарів", - сказано в заяві RSPCA.

"Вест Хем" покарав Зума вирахуванням двотижневої зарплати. Грошовий штраф склав 250 тисяч фунтів.

Кошти підуть на благодійність, а саме на допомогу тваринам.

Зума вибачився за свій неадекватний вчинок, але чи пробачить його суспільство - велике питання.

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