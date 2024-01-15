Андрій Лунін присвятив перемогу в Суперкубку Іспанії українському народу.

У неділю, 14 січня, мадридський "Реал" розгромив "Барселону" і завоював Суперкубок Іспанії з футболу.

Воротар "вершкових" Андрій Лунін прокоментував перемогу своєї команди і виграш чергового трофею. Він зазначив, що присвячує перемогу над "блаугранас" українському народу.

"Мені б хотілося присвятити цю перемогу українцям. Пишаюся тим, що представляю і прославляю український прапор по всьому світу", - написав Лунін у своєму Instagram.

Відзначимо, що Андрій Лунін вдруге в кар'єрі виграє Суперкубок Іспанії. Всього українець виграв вже 7 трофеїв разом з "Реалом". В його активі також по одній перемозі в Лізі чемпіонів, Ла Лізі, Кубку Іспанії, Суперкубку Європи і на Клубному чемпіонаті світу.

За кількістю трофеїв у топ-5 лігах Лунін наблизився до Андрія Шевченка. Легендарний екс-форвард збірної України завоював 8 трофеїв з "Міланом" і "Челсі". Лідирує ж у цьому рейтингу Олександр Зінченко, в активі якого 10 трофеїв.

Додамо, що у фіналі Суперкубка Іспанії з футболу Лунін вийшов в основному складі "Реала" і став одним з героїв зустрічі, зробивши шість сейвів.

Матч проти "Барселони" став для українця вже 11-м у сезоні у складі "Реала". В цілому, Андрій пропустив сім голів. П'ять поєдинків Лунін відстояв "на нуль".

Наступний поєдинок мадридський "Реал" зіграє 18 січня проти мадридського "Атлетіко" в рамках Кубка Іспанії.

Тренер "вершкових" Карло Анчелотті напередодні заявив, що в матчі з "Атлетіко" в основному складі зіграє Андрій Лунін.

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