Карло Анчелотті після перемоги над "Барселрною" заявив, що в майбутніх іграх Ла Ліги гратиме Кепа, а не Лунін.

У неділю, 14 січня, мадридський "Реал" розгромив "Барселону" у поєдинку за Суперкубок Іспанії з футболу.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди. Фахівець зазначив, що гра була дуже складною для його підопічних.

"Матч виявився для нас складним, це занадто великий рахунок, враховуючи те, як грала "Барселона". При 3:1 гра була рівною, і тільки після четвертого голу суперник опустив руки. Можливо, після 2:0 ми занадто часто намагалися втекти в контратаку, треба було трохи більше контролювати м'яч", - наводить слова Анчелотті Movistar.

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Також італійський фахівець висловився про плани на воротарів "Реала" Андрія Луніна і Кепу Аррісабалагу. Він заявив, що надалі в іграх чемпіната Іспанії гратиме іспанець, а українець зіграє в матчі Кубка Іспанії проти "Атлетіко".

"Кепа буде грати в Ла Лізі. Кепа повернеться в Ла Лізі, а Лунін зіграє проти "Атлетіко". Це була гра для Луніна, а Кепа повернеться в чемпіонаті", - заявив Анчелотті.

Нагадаємо, фінальний матч Суперкубка Іспанії, в якому зустрічалися мадридський "Реал" і "Барселона" завершився з рахунком 4:1. Таким чином, "вершкові" в 13-те в клубній історії виграли Суперкубок країни.

Додамо, що наступний матч "Реал" зіграє 18 січня. В рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії "вершкові" зустрінуться з мадридським "Атлетіко".

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