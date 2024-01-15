Андрій Лунін провів видатний матч проти "Барселони" і допоміг "Реалу" виграти трофей.

У неділю, 14 січня, відбувся фінал Суперкубка Іспанії, в якому мадридський "Реал" зустрічався з "Барселоною".

Гра проходила на стадіоні "Аль-Аввал Парк" в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) і завершилася розгромною перемогою "вершкових".

Рахунок у грі був відкритий на 7-й хвилині - Вінісіус Жуніор вивів "Реал" вперед, забивши після геніальної передачі Джуда Беллінгема. Майже відразу ж, на 10-й хвилині, Вінісіус подвоїв перевагу "вершкових", оформивши дубль. На 33-й хвилині Роберт Левандовскі чудовим ударом в один дотик з радіуса штрафного відіграв один м'яч для "блаугранас". Однак, вже на 37-й хвилині Вінісіус реалізував пенальті і оформив хет-трик. Крапку в розгромі "Барси" поставив Родріго, який забив четвертий м'яч "Реала" на 64-й хвилині.

"Реал" - "Барселона" - 4:1

Голи: Вінісіус, 7, 10, 39 (з пенальті), Родріго, 64 - Левандовскі, 32

"Реал": Лунін, Карвахаль, Рюдігер, Начо, Менді, Вальверде (Себальос, 86), Чуамені, Кроос (Модріч, 81), Беллінгем (Хоселу, 86), Родріго (Браїм Діас, 77), Вінісіус (Камавінга, 82)

"Барселона": Пенья, Араухо, Кунде, Крістенсен, Бальде, Гюндоган, Де Йонг, Ферран Торрес (Фелікс, 61), Педрі (Ямаль, 61), Серхі Роберто (Фермін Лопес, 60), Левандовскі

Попередження: Беллінгем, 43, Рюдігер, 63 - Араухо, 37, Серхі Роберто, 40

Вилучення: Араухо, 71

Огляд матчу:

Варто відзначити, що "Реал" міг би і не взяти цей трофей, якби не надійна гра у воротах Андрія Луніна. Український голкіпер став одним з героїв зустрічі, зробивши шість сейвів. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 7,4 бала.

Додамо, що "Реал" став переможцем Суперкубка Іспанії в 13-й раз в клубній історії. "Барселона" вигравала цей трофей 14 разів.

Свій наступний поєдинок "Реал" зіграє 18 січня в рамках Кубка Іспанії проти мадридського "Атлетіко". "Барселона" в цей же день зустрінеться з клубом "Уніоністас де Саламанка".

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