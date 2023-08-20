На 26-й хвилині поєдинку чоловік, оминувши охоронців, забіг на поле і продемонстрував своєю футболкою важливий меседж світу.

Під час фіналу жіночого чемпіонату світу з футболу 20 серпня між збірними Іспанії та Англії на поле вибіг глядач у футболці на підтримку України.

На 26-й хвилині поєдинку чоловік, оминувши охоронців, забіг на поле і продемонстрував своєю футболкою важливий меседж світу. На його одязі були заклики: "зупинити Путлера" (спереду) та "Свободу Україні" (зі спини).

Порушника правил поведінки на стадіоні упіймали стюарди і вивели з поля. Його подальша доля наразі невідома.

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Додамо, що фінальний матч жіночого чемпіонату світу пройшов у Сіднеї (Австралія). Перемогу відсвяткували футболістки збірної Іспанії, котрі з рахунком 1:0 здолали англійок.

Нагадаємо, що навесні 2021 року у матчі Ліги Європи між "Манчестер Юнайтед" і "Гранадою" на поле вибіг голий чоловік. А у травні цього року під час матчу чемпіонату України на поле вибіг чоловік, який вдарив суддю.

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