Таким чином він покарав арбітра за те, що той призначив "дивний" пенальті.

Поєдинок 27-го туру молодіжного чемпіонату України з футболу між "Рухом" U-19 та "Львовом" U-19 завершився скандалом. До вирішення суперечки були задіяні навіть правоохоронні органи.

У компенсований до другого тайму час при рахунку 1:1 арбітр Артем Очкуренко призначив суперечливий пенальті у ворота ФК "Львів" U-19. Один із чоловіків, котрий переглядав матч на трибунах, вибіг на поле і зі спини вдарив суддю в живіт.

Як повідомляє сайт Tribuna.com, агресором став Євгеній Михайлів – він раніше виступав за "Львів", "Карпати" та тернопільську "Ниву". За сумісництвом він ще й рідний брат Романа Михайліва, який є президентом ДЮСШ "Львів".

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Також на арбітра тиснули і представники тренерської лави. Не зважаючи на це, "Рух" U-19 виконав пенальті і реалізував його. Точний удар з точки завдав півзахисник Максим Бойко.

Після цього матч було завершено. Щоправда, головний суддя не зміг просто так покинути поле. Спочатку він зіткнувся з тиском від футболістів ФК "Львів" U-19, а згодом вияснювати стосунки підбіг один із представників тренерського штабу, котрий упродовж усього матчу висловлював зауваження до Очкуренка. Арбітр зміг піти до роздягальні тільки у супроводі поліції.

Відзначимо, що цей призначений пенальті став для "Руха" U-19 18-м у поточному сезоні. Наразі вони лідирують у турнірній таблиці молодіжної першості України, випереджаючи "Динамо" U-19 на п’ять очок. До фінішу чемпіонату залишилося три тури.

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