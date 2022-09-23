Україна зіграє проти Вірменії в рамках 5-го туру Ліги націй.

У суботу, 24 вересня, збірна України з футболу зіграє поєдинок п'ятого туру групового турніру Ліги націй УЄФА проти збірної Вірменії.

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку.

"Я дивився багато матчів збірної Вірменії, у вас працює хороший тренер. Ви граєте на домашньому стадіоні, а ми граємо завжди на виїзді. Тому я оцінюю шанси в 50 на 50. У вас хороша команда. У нас зараз хороша кадрова ситуація. У нас зараз 24 гравці, 3 голкіпери. О 5 ранку прилетів Едуард Сарапій, Віталій Миколенко вже здоровий, нічого не турбує.

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У нас ситуація дуже критична в країні. Наша команда і всі ми проти війни. Ми хочемо, щоб всі жили в мирі та злагоді, війна нікому не потрібна. Все має вирішуватися за столом переговорів. Політики ніколи не страждають. Ті люди, які приймають рішення, ні вони, ні їхні діти, не беруть участь у війні. А беруть участь і гинуть у війні прості люди", - наводить слова Петракова офіційний сайт УАФ.

Матч України проти Вірменії пройде в Єревані на Республіканському стадіоні імені Вазгена Саркісяна. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, 21 вересня, збірна України зіграла перенесений матч першого туру групового турніру Ліги націй проти Шотландії. Матч в Глазго завершився розгромною перемогою господарів поля з рахунком 3:0.

Після 4-х зіграних турів збірна України посідає друге місце в турнірній таблиці групи 1 дивізіону в Ліги націй з 7 очками. Перше місце у збірної Шотландії - 9 балів, третьою йде Ірландія з 4 очками, а замикає квартет Вірменія - 3 бали.

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