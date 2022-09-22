Збірна України втратила перше місце в своїй групі після фіаско в Шотландії.

У середу, 21 вересня, в рамках групового турніру Ліги націй УЄФА національна збірна України на виїзді з розгромним рахунком програла збірній Шотландії.

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков прокоментував результат поєдинку, який прохоил стадіоні на "Хемпден Парк". Всю провину за болючу поразку наставник вирішив взяти на себе.

"У нас не було основних гравців, які отримали травми, тому я дав шанс зіграти іншим футболістам. Не грали Зінченко, Бущан, Забарний отримав "зайву". Трубін зіграв непогано. Я дав шанс іншим виконавцям, вони зіграли невдало.

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У першому таймі команда виглядала ще як-небудь, але в другому ми побачили стільки браку. Наш футбол трохи відрізняється від британського. Я попереджав хлопців, говорив їм про це. Вчора на тренуванні бачив, що щось не те. Зупинив тренування, поговорив - не вийшло, ми програли", - сказав Петраков.

Олександр Петраков також поділився своєю думкою про подальші турнірні перспективи національної команди України, підкресливши, що ще нічого не втрачено в контексті боротьби за вихід в елітний дивізіон Ліги націй.

"Спочатку ми розберемо гру. Ще нічого не втрачено. Попереду - важливий поєдинок з Вірменією, загалом два матчі. Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє, ми зробимо все можливе, щоб посісти перше місце", - наводить слова Петракова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч Шотландія - Україна - це перенесений матч 1-го туру групової стадії Ліги націй УЄФА. Гра проходила на стадіоні "Хемпден Парк" і завершилася з рахунком 3:0 на користь шотландців. Всі голи господарі поля забили в другому таймі, після 70-ї хвилини. Відзначилися Джон Макгінн і двічі Ліндон Дайкс.

Шотландія - Україна: підсумки матчу

У стартовому складі збірної України був лише один динамівець - Олександр Караваєв. Це сталося вперше за останніх 27 матчів - востаннє в основі національної команди виходив лише один гравець "Динамо" у грі Ліги націй проти Німеччини 14 листопада 2020 року. Тоді місце в старті отримав Ілля Забарний.

Тепер у групі 1 дивізіону в після 4 турів таке становище: Шотландія - 9 очок, Україна - 7, Ірландія - 4, Вірменія - 3.

24 вересня наша збірна поїде в гості до Вірменії, а 27 числа в Польщі зіграє повторно проти Шотландії.

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