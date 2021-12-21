У березні збірна України зіграє матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про те, кого з гравців молодіжної збірної хотів би бачити на зборі основної команди.

Фахівець вважає, що немає сенсу викликати в розташування національної команди футболістів "молодіжки", оскільки потрапляти основний склад вони не будуть. Важливіше для футболістів молодіжної збірної України зараз вдало виступити у відборі на чемпіонат Європи.

"Я не буду чіпати молодіжну збірну, брати людей, висмикувати звідти, щоб вони посиділи у мене на лавці. Молодіжна збірна повинна проходити у фінальну частину чемпіонату Європи, я їм допомагатиму всіляко. Не буду якісь палиці ставити.

Читайте такожМалиновський зізнався, що стало причиною його конфлікту з ПетраковимКоли запрошу? Коли я побачу, що людина готова. Не приїхати потренуватися, подихати повітрям національної збірної, побути в колективі - це неправильно. Щоб приїхати в збірну, людина повинна заслужити своєю грою в молодіжній збірній, в національному чемпіонаті, в єврокубках", - сказав Петраков в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, в рамках плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 збірна України зіграє проти Шотландії 24 березня в півфіналі на виїзді. У разі перемоги наша команда проведе фінал також на полі суперника з переможцем пари Уельс - Австрія.

Шотландія - Україна: перед матчем