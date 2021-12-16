Олександр Петраков вважає, що українській збірній "потрібно вигравати цю групу".

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував підсумки жеребкування Ліги націй УЄФА 2022-2023.

За результатами жеребкування збірна України в Лізі В отримала в суперники Шотландію, Ірландію та Вірменію.

Петракова цитує офіційний сайт УАФ.

"Ми ніколи не грали зі збірною Ірландії. З Шотландією наша команда зустрінеться в півфіналі плей-оф відбору ЧС-2022, а з Вірменією ми не бачилися давно. Там команда дуже змінилася. Вона успішно почала відбір на мундіаль в Катарі. Потім, правда, щось у неї пішло не так. Думаю, буде цікава боротьба. Але якщо ми прагнемо повернутися в Лігу А, потрібно вигравати цю групу", - сказав Петраков.

Він підкреслив, що в червні команді належить провести чотири матчі за короткий проміжок часу:

Читайте такожНаставник збірної України Петраков порадив Луніну піти з Реала

"Думаю, у хлопців буде можливість пограти, а у нас подивитися на них вже в червні, коли відбудеться відразу чотири зустрічі Ліги націй. 21 травня у нас закінчується чемпіонат України. Треба буде дати хлопцям трохи відпочити. Можливо, чотири-п'ять днів. А потім буде наш збір, адже, повторюся, належить зіграти чотири матчі за короткий проміжок часу".

Ліга націй 2022-2023: що потрібно знати

В рамках групової стадії в червні та вересні 2022 року команди зіграють з суперниками по групі на своїх полях і в гостях.

Графік турніру: 1 і 2 тури - 2-8 червня 2022 року, 3 і 4 тури - 8-14 червня 2022 року, 5 і 6 тури - 22-27 вересня 2022 року.

Переможці чотирьох груп ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй, яка запланована на червень 2023 року.

Переможці своїх груп в лігах B, C і D піднімуться на одну лігу вище, а команди, які стануть останніми у своїх групах в лігах A і B знизяться в класі. Збірні, які фінішують четвертими в Лізі С, в березні 2024 проведуть стикові матчі за право залишитися в цьому дивізіоні.

Збірна України в Лізі націй: що було раніше

За підсумками дебютного розіграшу турніру (2018-2019) збірна України зуміла піднятися з Ліги В у Лігу А, посівши перше місце в групі з Чехією та Словаччиною.

У сезоні 2020-2021 Україна повернулася в дивізіон В через скандальну технічну поразку від швейцарців за матч заключного туру, який не відбувся після того, як головний лікар Люцерна закрив збірну України в повному складі на карантин у Швейцарії. Матч скасували, а УЄФА зарахував технічну поразку української збірної. Апеляція УАФ була відхилена.

Збірна України, у якої було 6 очок, в підсумку посіла останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією. Швейцарці, завдяки технічній перемозі обійшли українців, посівши третє місце з 6 очками.

Автор: Антон Дудар