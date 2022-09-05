Збірна України зіграє три заключні матчі групового етапу Ліги націй.

У вересні збірна України з футболу зіграє три заключні матчі в рамках групового етапу Ліги націй.

Головний тренер національної команди Олександр Петраков оголосив список футболістів, на яких він буде розраховувати у вересневих іграх збірної.

Заявка збірної України

Воротар: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

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Захисник: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі - "Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайличенко (усі - "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія).

Півзахисник: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі - "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі - "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія).

Нападник: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик (СК "Дніпро-1" Дніпро).

У резервний список Петракова також потрапили Артем Бесєдін з київського "Динамо", Олексій Гуцуляк і Едуард Сарапій з "Дніпра-1", Єгор Назарина з луганської "Зорі", Едуард Соболь з "Брюгге" і Данило Ігнатенко, який захищає кольори "Бордо". Ці гравці також можуть зіграти у вересневих матчах збірної України, якщо випаде хтось із основного списку.

Додамо, що збірна України розпочне збір у Варшаві 16 вересня.

Підопічним Олександра Петракова належить зіграти три матчі в Лізі націй - двічі проти Шотландії (21 і 27 вересня) і на виїзді з Вірменією (24 вересня).

Нагадаємо, збірна України зіграла в нинішньому сезоні Ліги Націй три поєдинки. Підопічні Петракова обіграли на виїзді Ірландію (0:1), розгромили в номінально домашньому матчі Вірменію (3:0) і зіграли внічию матч-відповідь проти Ірландії (1:1).

Після чотирьох турів Україна посідає перше місце в групі B1, набравши сім очок.

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