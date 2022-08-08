У вересні збірна України зіграє заключні ігри Ліги націй.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков анонсував тренувальний збір національної команди перед вересневими матчами Ліги націй.

65-річний фахівець розповів про завдання української збірної в груповому раунду Ліги націй.

"Швидше за все, ми зберемося десь під Варшавою, хотілося б 16 вересня, з гравцями, які, ми сподіваємося, будуть грати в єврокубках і будуть базуватися в Польщі. А що стосується легіонерів, то я вже призначив тренування на вечір 19 вересня в Глазго - там команда збереться в повному складі.

У нас одне завдання – посісти перше місце в групі. Яким би важким не був збір, завдання слід виконувати", - наводить слова Петракова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, з 21 по 29 вересня національна збірна України проведе два матчі проти Шотландії і один з командою Вірменії в групі B1 Ліги націй УЄФА.

Збірна України зіграла в нинішньому сезоні Ліги націй три поєдинки. Підопічні Олександра Петракова обіграли на виїзді Ірландію (0:1), розгромили в номінально домашньому матчі Вірменію (3:0) і зіграли внічию матч-відповідь проти Ірландії (1:1).

Після чотирьох турів Україна посідає перше місце в групі B1, набравши сім очок.

Вас також можуть зацікавити новини: