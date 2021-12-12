У свої 40 років шведський форвард продовжує грати на найвищому рівні.

У суботу, 11 грудня, в рамках 17-го туру чемпіонату Італії з футболу "Мілан" грав проти "Удінезе". Гра завершилася внічию 1:1.

"Россонері" були близькі до того, щоб програти цей матч, але врятував їх від поразки легендарний шведський нападник Златан Ібрагімович, який забив на 90+2 хвилині грі. Цей гол став знаменним для Ібри. По-перше, швед забив приголомшливий гол ударом бічними ножицями.

Відео гола:

По-друге, цей м'яч став трьохсотим для шведського нападника в ТОП - 5 чемпіонатах.

У XXI столітті таким досягненням можуть похвалитися лише два футболісти - Ліонель Мессі, на рахунку якого 475 м'ячів, а також Кріштіану Роналду з 483 голами.

Крім "Мілана" в ТОП-5 чемпіонатах Ібрагімович виступав за такі команди як "Ювентус", "Інтер", "Барселона", ПСЖ і "Манчестер Юнайтед".

Після 17-ти зіграних матчів в активі "Мілана" 39 набраних очок. "Россонері" йдуть на першій позиції в турнірній таблиці італійської Серії А.

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Автор: Володимир Медяник