Решат Рамадані гратиме за київський клуб під 92-м номером.

Півзахисник "Шкендії" і молодіжної збірної Північної Македонії Решат Рамадані продовжить кар'єру в київському "Динамо".

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", 19-річний футболіст підписав контракт з українським клубом до 30 червня 2026 року.

За інформацією порталу Transfermarkt, сума трансферу склала 250 тисяч євро. Також клуб з Північної Македонії повідомив, що отримає від "Динамо" 15% від суми наступного трансферу Решата.

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У команді Мірчі Луческу Рамадані гратиме під 92-м номером.

"Я не побоявся війни, тому що я приїхав грати, показувати себе з кращого боку і стати чемпіоном з "Динамо" Київ! До того ж повторюся, ваші люди просто заворожують світ!

Взяв 92-ий номер через фанатів мого колишнього клубу - "Шкендії 92" - це рік створення фанатського руху "Шкендії". Я присвячую цей номер їм.

Я дуже сильно чекаю першого тренування. Я хочу грати і показувати свої найкращі якості на полі!", - наводить слова Рамадані сайт "Динамо".

Варто відзначити, що Решат Рамадані є одним з найкращих молодих гравців Північної Македонії. У 19-річному віці він почав залучатися до ігор за збірну U-21, у складі якої вже зіграв три матчі.

За перший склад "Шкендії" півзахисник дебютував у минулому сезоні, а в нинішньому сезоні вже став основним гравцем команди з Тетово.

Всього за "Шкендію" Рамадані зіграв 28 матчів, забив 1 гол і віддав 1 гольову передачу.

Додамо, що Рамадані став першим і єдиним новачком "Динамо" в зимове трансферне вікно (без урахування футболістів, які повернулися з оренди).

Раніше "біло-сині" продали двох ключових гравців команди-півзахисник Віктор Циганков перейшов в іспанську "Жирону", а захисник Ілля Забарний підписав контракт з англійським "Борнмутом".

Нагадаємо, київське "Динамо" посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч в рамках чемпіонату України "біло-сині" проведуть з "Інгульцем". Гра запланована на 4 березня.

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