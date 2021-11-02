Кияни спробують зачепитися за третю сходинку у своєму квартеті.

2 листопада відбудеться поєдинок 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Барселоною".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Барселона".

Динамо - Барселона: де дивитися матч

Стартовий свисток пролунає на НСК "Олімпійський" о 22.00.

"Динамо"

"Динамо" не змогло гідно проявити себе в першому матчі на "Камп Ноу" проти знекровленої кризової "Барселони". І хоч це була всього-на-всього поразка з різницею в один м'яч, але післясмак залишився кепським.

Тепер в рідних стінах потрібно брати реванш, або сподіватися хоча б на нічию. Турнірне становище зобов'язує киян йти вперед, адже навіть Ліга Європи у євровесні вже під великим питанням.

В УПЛ "біло-сині" почувають себе комфортно, а ось в Лізі чемпіонів команда Мірчі Луческу ніби психологічно переживає мандраж і не може показати себе якнайкраще. Складається враження, що потрібне підсилення колективу. Але поки що потрібно на морально-вольових нав'язати конкуренцію сильнішому супернику.

Букмекери оцінили шанси киян на вихід у плей-оф як такі, що в 13 разів менше, ніж у "Бенфіки" чи "Барселони". А тому всупереч скептикам молоді динамівці мусять показати свій клас, заявити про себе в Європі, щоб отримати перспективи поїхати в топові європейські чемпіонати. Перевірка на міцність, хіба не так?

Динамо - Барселона: прогноз букмекерів

"Барселона"

Не минуло ще й половини сезону, а каталонський клуб змінив тренера. Нідерландський фахівець Роналд Куман був звільнений за провальні результати, а замість нього поки що в статусі в.о. працює Серхі Бархуан, який тренував молодіжну команду "Барси".

Керівництво клубу прагне призначити легенду Хаві на посаду наставника "Барселони", щоб повернути ідентичність, стиль та перемоги. Втім, є перепона: 41-річний іспанець очолює зараз катарську команду "Аль-Садд" й не відомо, чи він зможе прийняти пропозицію рідної команди.

В чемпіонаті Іспанії за минулі два матчі "блаугранас" набрали лише одне очко, й після звільнення Кумана так само допустили осічку.

У ЛЧ каталонці зараз ближче до третього місця, яке виводить в Лігу Європи, ніж до плей-оф найпрестижнішого турніру. Букмекери віддають більше шансів "Бенфіці" на другу позицію в групі, ніж "Барселоні". Проте знесилена команда продовжує боротися і "Динамо" для іспанського гранда також є перевіркою на міцність.

Хто не зіграє?

У "Барселони" в лазареті знаходяться Мартін Брейтвейт, Педрі, Жерар Піке та Серхіо Агуеро, котрий має проблеми з серцем. Усман Дембеле і Ансу Фаті потрапили до заявки, але їхня участь в матчі під питанням.

У "Динамо" травмовані Віталій Миколенко, Денис Попов, Артем Бєсєдін і Владислав Кулач.

Історія протистоянь

У минулому сезоні на груповому етапі ЛЧ "Барса" двічі обіграла "Динамо" (2:1 і 4:0). Загалом же команди зустрічалися 11 разів: у "Динамо" - три перемоги, у "Барси" - вісім.

Орієнтовні склади

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський, де Пена, Вербіч

"Барселона": тер Штеген, Дест, Гарсія, Лангле, Альба, де Йонг, Бускетс, Гаві, Фаті, Коутіньо, Депай

Слова перед матчем

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу:

"Невже на гру з "Барселоною" треба мотивувати когось? Я чув тут питання, що вони не мають того гравця, не мають іншого. "Барселона" це "Барселона". Будь-який гравець, який приїхав сюди, є якісним. У нас немає гравця, за якого відступні мільярд, а у них є. Ми маємо хороших якісних гравців, завтра ви це побачите".

Виконуючий обов'язки головного тренера "Барселони" Серхі Бархуан:

"Бувають непрості періоди, як зараз. Але ми маємо продовжувати перемагати. Єдиний шлях заслужити на повагу - вигравати. Звитяга принесе радість та змінить настрій гравців на позитивну хвилю. Наші гравці звикли до тиску. Це особлива гра. Все в наших руках. Ми маємо грати у свій футбол. Грати у командну гру, володіти м'ячем, підказувати один одному на полі, знаходити вільні зони".

Арбітр

Судити зустріч буде румунський арбітр Овідіу Хацеган.

Автор: Артем Будрін