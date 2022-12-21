Андрій Ярмоленко забив за "Аль-Айн" вперше за два місяці.

У вівторок, 20 грудня, відбувся поєдинок 11 туру чемпіонату ОАЕ з футболу, в якому "Аль-Айн" під керівництвом українця Сергія Реброва грав проти клубу "Бані Яс".

Перший гол у цьому поєдинку забив капітан збірної України Андрій Ярмоленко. Українець вразив ворота "Бані Яса" на 28-й хвилині після передачі Суф'яна Рахімі.

Відзначимо, що для Ярмоленка це була перша результативна дія за останні 2 місяці (6 матчів). Андрій нарешті перервав свою тривалу "суху" серію в матчах за "Аль-Айн".

Відео дня

Проте, перемогти команді Ярмоленка і Реброва не вийшло в цій грі. Більш того, "Аль-Айн" програвав після голу Хіменеса і автоголу Мубаріка, але завдяки швидкому голу в другому таймі зумів уникнути поразки. Матч завершився внічию 2:2.

"Аль-Айн" - "Бані Яс" - 2:2

Голи: Ярмоленко, 28, Лаба, 53 (пен.) - Хіменес, 31, Мубарік, 36 (аг)

Відео голу Ярмоленка:

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 20, 2022

За 11 зіграних турів в чемпіонаті ОАЕ команда Сергія Реброва набрала 18 очок і займає 7 місце в турнірній таблиці першості.

Андрій Ярмоленко зіграв у поточному сезоні 11 матчів у чемпіонаті ОАЕ, забив 4 голи і віддав три гольові передачі.

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