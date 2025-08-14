Гра пройшла в Угорщині на стадіоні "Пакш".

Відбувся матч-відповідь 3 раунду Ліги конференцій, у якому зустрілись угорський "Пакш" та житомирське "Полісся". Гра закінчилась за рахунком 2:1 на користь угорців. Попередню гру житомиряни виграли 3:0.

За "Пакш" голи забивали Янош Сабо та Барна Тот, однак господарям поля цього не вистачило. У "Полісся" наприкінці гри забив Таллес Коста.

Ліга Європи. 2-й кваліфікаційний раунд.

Відео дня

"Пакш" - "Полісся" - 2:1.

Голи: Сабо (39), Тот (49) - Таллес (90+6)

Попередження: Сексарді (8), Ошват (89) - Бескоровайний (19), Кравченко (38), Волинець (81)

"Пакш": Ковачик, Сабо, Кіньїк, Сексарді (Ленжер, 79), Зеке, Вечеї, Віндекер (Пете, 79), Хіноро (Ошват, 87), Харасті (Папп, 69), Тот, Беде (Хан, 69).

"Полісся": Волинець, Крушинський, Бескоровайний (Чоботенко, 56), Сарапій, Кравченко, Лєднєв (Йосефі, 56), Бабенко, Андрієвський (Таллес, 90+3), Назаренко (Гонсалвеш, 89), Філіппов (Гайдучик, 56), Гуцуляк.

Гра пройшла в Угорщині на стадіоні "Пакш". У фінальному раунді кваліфікації українский клуб зіграє з італійською "Фіорентиною".

Виступи українських клубів у єврокубках

Тиждень тому перший матч провели житомирське "Полісся" та угорський клуб "Пакш" - поєдинок закінчився з рахунком 3:0 на користь житомирян. Голи за "Полісся" забивали в першому таймі Андрієвський та Бескоровайний, а у другій половині зустрічі відзначився Лєднєв.

12 серпня відбувся матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Київське "Динамо" вдруге програло кіпрському "Пафосу" із рахунком 2:0. Попередній матч команда також програла - тоді рахунок був 0:1. За підсумками двох матчів, "Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів і продовжить свій єврокубковий сезон в раунді плей-оф Ліги Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: