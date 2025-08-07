Гра відбулася у словацькому місті Прешов, де український клуб був "господарем".

В рамках кваліфікації Ліги конференцій свій перший матч провели житомирське "Полісся" та угорський клуб "Пакш". Поєдинок закінчився з рахунком 3:0 на користь житомирян.

Голи за "Полісся" забивали в першому таймі Андрієвський та Бескоровайний, а у другій половині зустрічі відзначився Лєднєв.

У другому таймі гол "Пакша" було скасовано після перегляду VAR через фол. На 92-й хвилині "Полісся" залишилося в меншості - червону картку отримав Богдан Михайличенко, але житомирянам вдалося втримати ворота на замку до кінця.

Ліга конференцій. Третій раунд. Перший матч

"Полісся" - "Пакш" - 3:0

Голи: Андрієвський, 41, Бескоровайний, 45+1, Лєднєв, 58

Попередження: Сарапій, 27, Крушинський, 49

Вилучення: Михайліченко, 90+2 (груба гра)

"Полісся": Волинець - Кравченко (Хадрой, 87), Сарапій, Бескоровайний, Михайліченко - Бабенко, Андрієвський (Таллес Коста, 78) - Гуцуляк, Лєднєв (Йосефі, 78), Крушинський (Назаренко, 63) - Філіппов (Гайдучик, 63)

"Пакш": Ковачик - Сабо, Кіньїк, Вечей - Гінора, Папп, Бало (Ошват, 46), Віндекер, Зеке - Гарасті (Ган, 46), Тот (Беде, 65)

Гра відбулася у словацькому місті Прешов, де український клуб був "господарем".

Українські клуби у єврокубках

5 серпня у Любліні київське "Динамо" програло кіпрському "Пафосу" у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Динамівці приймали кіпріотів у польському місті Люблін та поступилися 0:1.

Повторний матч "Динамо" та "Пафос" зіграють 12 серпня на Кіпрі. Переможець у вирішальному раунді відбору ЛЧ вийде на сильнішого з пари "Лех" (Польща) - "Цервена Звезда" (Сербія). Невдаха продовжить виступи в Лізі Європи, де зіграє за право виступити на основному етапі з ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіву або мальтійським "Хамрун".

