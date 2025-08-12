Київський клуб продовжить єврокубковий сезон в раунді плей-оф Ліги Європи.

У вівторок, 12 серпня, відбувся матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Київське "Динамо" вдруге зіграло з кіпрським "Пафосом".

Матч в Лімассолі завершився поразкою київського клубу. Підопічні Олександра Шовковського поступилися супернику із рахунком 2:0. Перший гол було пропущено вже на другій хвилині гри.

Попередній матч команда також програла – тоді рахунок був 0:1.

За підсумками двох матчів, "Динамо" вилітає з Ліги чемпіонів і продовжить свій єврокубковий сезон в раунді плей-оф Ліги Європи. Наступним суперником біло-синіх стан переможець протистояння між ізраїльським "Маккабі" та мальтійським клубом "Хамрун Спартанс". З ким саме зустрінуться кияни, стане відомо вже 14 серпня.

"Пафос" – "Динамо": стартові склади

"Пафос": Неофітос, Пілеас (Сема, 85), Лукассен, Гольдар, Коррея (Жажа, 67), Шуньїч, Танкович (Андерсон, 60), Пепе, Бруно, Оршич (Ланга, 85), Драгомір (Кіна, 67).

"Динамо": Нещерет, Дубінчак (Вівчаренко, 46), Михавко, Попов (Біловар, 65), Тимчик, Шапаренко, Бражко, Буяльський (Герреро, 60), Кабаєв (Пономаренко, 78), Ванат (Волошин, 78), Ярмоленко.

Голи: Оршич (2), Коррея (55).

12 серпня українець Ілля Забарний офіційно став гравцем французького ПСЖ.

Контракт розрахований на пʼять сезонів, до 2030 року. 22-річний спортсмен гратиме у клубі під шостим номером. Він став першим українцем, який виступатиме за паризьку команду.

Кількома днями раніше "Олександрія" здійснила найдорожчий трансфер у своїй історії. Команда оголосила про перехід півзахисника Хуана Альвіни Безерри до єгипетського "Замалека".

