Беззера підписав контракт з єгипетським клубом.

Український футбольний клуб "Олександрія" здійснив найдорожчий трансфер у своїй історії. Команда оголосила про перехід півзахисника Хуана Альвіни Безерри.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті клубу. Зазначається, що Безерра переходить до єгипетського "Замалека".

"Досягнуто угоди між ФК "Олександрія" та ФК "Замалек" (Гіза, Єгипет) про повноцінний трансфер півзахисника Хуана Альвіни Безерри. Хуан Безерра дебютував за кольори нашого клубу 22 вересня 2023 року у домашньому матчі проти одеського "Чорноморця" (1:5). Загалом, в чемпіонаті України провів 38 матчів, відзначившись 9 забитими голами та віддавши 9 гольових передач! Ще по два матчі провів в Кубку України та Лізі Конференцій УЄФА", – йдеться в заяві.

Відео дня

Суспільне.Спорт інформує, що Беззера підписав контракт з єгипетським клубом, розрахований до літа 2029 року. Сума угоди склала 1 мільйон 800 тисяч євро та бонуси.

Водночас, за даними порталу Transfermarkt, сума компенсації становить 1,7 млн євро. Ринкова вартість 22-річного півзахисника на момент переходу оцінювалася в 1,5 млн євро.

Попереднім рекордним трансфером для "Олександрії" був перехід Олександра Мартинюка до "Металіста 1925". Сума угоди становила 1,5 млн євро.

Інші новини футболу

7 серпня "Шахтар" зіграв проти грецького "Панатінаїкоса" у кваліфікації Ліги Європи. Гра завершилася нічиєю. Матч-відповідь буде зіграно за тиждень.

Своєю чергою, "Полісся" здобуло розгромну перемогу у кваліфікації Ліги конференцій. У матчі, який проходив у словацькому місті Прешов, український клуб переміг угорський "Пакш" з рахунком 3:0.

