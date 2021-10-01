Артем Мілевський також зізнався, що ледь не зробив пропозицію колишній дівчині.

Екс-футболіст "Динамо" Артем Мілевський зізнався, що не може довгий час бути з однією жінкою.

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходять чутки", відповідаючи на питання про те, чи схильний він до зрад:

"Мені важко з однією людиною постійно бути. Це різноманітність... Це розбещеність? Чому відразу розбещеність, ні, погане слово. Просто важко бути весь час з однією людиною в плані сексу".

"Так само багато хто живе. Зраджують. Придумують якісь історії", - додав екс-футболіст.

Мілевський погодився з тим, що, можливо, для нього підійшов би вільний шлюб, проте сам він не хотів би ділити свою жінку з ким-небудь: "Ні, так не нормально. Таке не підходить".

"Ось тому я й один, без сім'ї поки. Але я ні на що не скаржуся", - підсумував футболіст.

Відповідаючи на питання про те, хіба не приємно, коли вдома тебе хтось чекає і хтось про тебе може подбати, Мілевський відповів: "І мозок повиносити ще. Знаю я вас".

Також екс-нападник розповів про те, як ледь не зробив пропозицію своїй колишній дівчині Валерії, з якою зустрічався в Білорусі:

"Майже. Трохи не вистачило. Думав зробити пропозицію, але трохи накосячив. Вийшло, що вже це було неактуально. Так вийшло, що не склалося через мої помилки".

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Нагадаємо, нещодавно Мілевський оголосив про завершення кар'єри футболіста.

Артем Мілевський: кар'єра і досягнення

Артем Мілевський найбільш відомий за виступами у складі київського "Динамо" (228 матчів, 81 гол, 54 асисти) і збірної України (50 матчів, 8 голів і 4 асисти).

За кордоном Мілевський виступав за "Газіантепспор", "Хайдук", "Спліт", "Конкордію", "Тосно", "Кішварду" і "Динамо-Брест".

У грудні 2020-го Мілевський повернувся в Україну, підписавши контракт з "Минаєм". Цей клуб став останнім у його кар'єрі.

З київським "Динамо" форвард тричі став чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок України, а також три рази - Суперкубок. З "Динамо-Брест" Мілевський став чемпіоном Білорусі в 2019 році, володарем Кубка Білорусі-2018 і тричі володарем Суперкубка країни. Зі збірною України він дійшов до чвертьфіналу ЧС-2006.

Мілевський запам'ятався вболівальникам не тільки своєю грою, але також і різними скандалами за межами поля.

Автор: Антон Дудар