Футболіст і тренер посварилися ще в 2012 році.

Екс-нападник "Динамо" і збірної України Артем Мілевський публічно вибачився перед легендою українського футболу Олегом Блохіним.

Це сталося під час церемонії нагородження новою державною премією "Національна легенда України", якою був відзначений і Блохін.

Мілевський вийшов на сцену і виголосив промову, в якій вибачився перед тренером.

"Збірна України 2006 року - команда-зірка. Шевченко, Ребров, Шовковський, Тимощук, Воронін, Гусін. Але головною зіркою були ви. Ви домоглися з командою грандіозного успіху. Олеже Володимировичу, хочу привітати вас з високою нагородою і вибачитися - в першу чергу за журналістів. Коли ви говорили, що команда вийде з першого місця на ЧС-2006, всі сміялися. І не тільки журналісти, а й ще дуже багато хто, але ви довели справою", - сказав Мілевський.

Нападник продовжив:

"Від імені всієї команди хочу вибачитися за 0:4 від Іспанії. Тоді нас всі ховали, була реально важка ситуація. Але ви знайшли слова мотивації - не буду говорити, які. Ми виграли дві наступні ігри і вийшли з групи завдяки вам".

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Наостанок Мілевський вибачився за себе:

"Ну і скажу про себе - теж хочу перед вами вибачитися. У нас були великі, середні, маленькі непорозуміння. Всі люди роблять помилки - можливо, я в якійсь мірі робив їх побільше. Але сьогодні такий день - можна зрозуміти і пробачити, так? Хочеться забути все погане, згадувати тільки хороші моменти".

"Ви великий футболіст, великий тренер, король футболу. Здоров'я вашій родині та всіх благ", - підсумував Мілевський.

Мілевський і Блохін: історія конфлікту

Мілевський покинув "Динамо" через сварку з Блохіним. У 2012 році нападник був переведений до дублюючого складу, а в 2013 році пішов з київського клубу.

Пізніше тренер пояснював своє рішення словами: "Я п'яних тренувати не вмію". За словами Блохіна, Мілевський приходив на тренування п'яним. При цьому Блохін заперечував, що рішення про переведення гравця в дубль було якось пов'язано з тим, що Мілевський з'явився на представлення тренера в "Динамо" в халаті.

Пізніше агент Мілевського Олександр Панков повідомив, що нападник шкодував про те, що не вибачився перед тренером: "Після тієї сварки Артем чесно і відкрито сказав, що найбільша помилка в його кар'єрі те, що він не вибачився перед Блохіним. Він би досі грав у "Динамо".

Автор: Антон Дудар