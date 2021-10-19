Футболісти збірної України розповіли про те, що читають і дивляться під час зборів команди.
Своїми уподобаннями вони поділилися з YouTube-каналом vZbirna.
Так, на попередньому зборі Тарас Степаненко англійською читав книгу Стюарта Макгілла "Ultimate Back Fitness and Performance".
"Іноді користуюся перекладачем - не всі слова знаю, оскільки багато медичних термінів. Крім тренувань, потрібно завжди стежити за собою і правильно готувати свій організм, відновлювати. Намагаюся стежити за собою правильно і професійно. У цій книзі хороші слова: "Тренуй рухи, а не м'язи". Якщо ти правильно робиш рухи - правильно працюють всі м'язи, суглоби, зв'язки, це дає свої плоди", - розповів Степаненко.
"Мені цікаво. Я читаю не так швидко, це не художня література, тому вдумуєшся. Дивишся вправи, на собі пробуєш, як воно діє", - зазначив півзахисник.
Що стосується серіалів, то Степаненко розповів, що з дружиною дивиться гучну "Гру в кальмара". А на зборі сам дивився два серіали Netflix: "Каштановий чоловічок" і "Гангстер". "Мені такі подобаються - трилери, бойовики", - зазначив півзахисник.
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Олександр Караваєв розповів, що читає книгу про нафту: "Як зароджувалася нафта, як світ став залежати від нафти. Чисто для себе, щоб знати про економіку".
Ігор Харатін дивиться "Гру в кальмара", а остання книга, яку він прочитав - Дейл Карнег "Як виробити впевненість в собі та впливати на людей, виступаючи публічно".
Артем Довбик читає біографії футболістів, Георгій Бущан розповів, що останнім прочитав роман "1984" Джорджа Орвелла, а Сергій Кривцов - "Лінія крові" Джеймса Роллінса.
Збірна України: останні результати
- У рамках кваліфікації на чемпіонат світу збірна України в жовтні провела два матчі: обіграла Фінляндію у гостях з рахунком 2:1, після чого у Львові зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1).
- У своїй відбірковій групі українці посідають друге місце, набравши 9 очок у семи матчах.