Роман Яремчук оформив гол плюс пас.

Збірна України в рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2022 грала в гостях з Фінляндією. Матч завершився перемогою команди Олександра Петракова з рахунком 2:1.

Вже в дебюті поєдинку Андрій Ярмоленко відкрив рахунок. Лідер "жовто-синіх" зі своєї неробочої правої ноги влучив прямісінько у кут воріт з двадцяти метрів.

Фінляндія відновила паритет на 29-й хвилині. В карному майданчику українців почалася метушня, Микола Матвієнко хотів вибити подалі м'яча, але влучив у Теему Пуккі. Через прикрий рикошет м'яч опинився у сітці воріт Андрія П'ятова. Але через 5 хвилин Віктор Циганков відпасував на Романа Яремчука, а той розстріляв ворота суперника.

В другому таймі фіни виглядали агресивними і мали нагоди зрівняти рахунок. Найкращий момент був у Араюурі, але той в пусті ворота не потрапив після того, як м'яч відскочив до нього на добивання.

У підсумку українці дотерпіли до фінального свистка та відсвяткували довгоочікувану першу перемогу в поточному відбірковому циклі.

Для Петракова це перша перемога на посту тренера збірної. До цього у нього були три нічиї.

Фінляндія - Україна - 1:2

Голи: Пуккі, 29 - Ярмоленко, 4, Яремчук, 34

Фінляндія: Градецкі, Алхо (Хямяляйнен, 62), Тойвіо, Араюурі, Вяйсянен, Райтала (Нісканен, 77), Лам (Ніссілля, 62), Камара, Лод, Пох'янпало (Ріскі, 77), Пуккі

Україна: П'ятов, Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь (Корнієнко, 46), Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко, Ярмоленко (Булеца, 86), Циганков (Зубков, 77), Яремчук (Довбик, 86)

Відео огляд матчу (доповнюється)

Фінляндія - Україна: підсумки матчу

Збірна України у кваліфікації ЧС-2022 здобула першу звитягу. У "жовто-синіх" в активі 8 очок після шести матчів. У Фінляндії 5 очок і на один поєдинок менше.

Україна до цієї гри 5 матчів поспіль грала внічию у відборі на ЧС.

Андрій П'ятов провів свій 100-й матч за збірну України. Більше за П'ятова за українську команду грали лише Анатолій Тимощук (144 матчі), Андрій Шевченко (111) та Андрій Ярмоленко (102). 100 матчів також в активі Руслана Ротаня.

У віці 37 років і 103 днів П'ятов став найбільш віковим футболістом в історії національної збірної України. Він побив рекорд Тимощука.

Наступний матч відбору Україна зіграє 12 жовтня вдома проти Боснії та Герцеговини.

В березні цього року в Києві українці з фінами зіграли внічию.

Автор: Артем Будрін