Збірна України зберегла свою позицію в рейтингу ФІФА.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила оновлений рейтинг національних збірних після матчів, які були зіграні в листопаді.

Згідно з оновленим рейтингом, опублікованим на офіційному сайті організації, Україна зберегла за собою 22-е місце.

Відзначимо, що на цю сходинку "синьо-жовті" піднялися після успішних ігор в жовтні: перемоги над Північною Македонією (2:0) і Мальтою (3:1).

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У листопаді команда Сергія Реброва зіграла один матч - проти національної команди Італії в рамках кваліфікації Євро-2024 з футболу. Матч завершився внічию з рахунком 0:0.

Рейтинг збірних ФІФА станом на 30 листопада 2023 року

1. Аргентина - 1855.20

2. Франція - 1845.44

3. Англія - 1800.05

4. Бельгія - 1798.46

5. Бразилія - 1784.09

6. Нідерланди - 1745.48

7. Португалія - 1745.06

8. Іспанія - 1732.64

9. Італія - 1718.82

10. Хорватія - 1717.57

...

22. Україна - 1553.35

Додамо, що суперник збірної України у півфіналі плей-офф відбору на Євро-2024 - збірна Боснії і Герцеговини - в оновленому рейтингу ФІФА займає 69-е місце. Боснійці втратили відразу шість позицій в порівнянні з попередньою версією списку.

Потенційні суперники "синьо-жовтих" у фіналі плей-офф відбору на Євро-2024 - збірні Ісландії та Ізраїлю - займають 71-е і 75-е місця відповідно.

Нагадаємо, матч півфіналу плей-офф відбору на ЧЄ між збірними України та Боснії і Герцеговини відбудеться 21 березня 2024 року. Переможець цього матчу зіграє у фіналі (26 березня) проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.

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