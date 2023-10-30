Луїс Рубіалес не може займатися футбольною діяльністю в найближчі три роки.

Колишній президент Королівської Федерації футболу Іспанії (RFEF) Луїс Рубіалес на три роки відсторонений від футбольної діяльності.

Таке покарання чиновник отримав від Міжнародної федерації футболу (ФІФА) за скандальний поцілунок футболістки збірної Іспанії на ЧС-2023, повідомляється в офіційному релізі на сайті організації.

Луїс Рубіалес вже отримав повідомлення про своє відсторонення, тепер у нього є 10 днів, щоб запросити пояснення, також він має право на апеляцію.

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Нагадаємо, Луїс Рубіалес раніше був відсторонений від футбольної діяльності через те, що поцілував в губи футболістку Хенніфер Ермосо під час церемонії нагородження на чемпіонаті світу. Спершу дисциплінарний комітет ФІФА відсторонив функціонера від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом, на національному та міжнародному рівнях на 90 днів - до завершення дисциплінарного провадження, відкритого проти нього 24 серпня.

У вересні цього року Луїс Рубіалес подав у відставку з посади глави іспанського футболу, яку він обіймав з травня 2018 року. Крім того, іспанський чиновник був звільнений з посади віце-президента УЄФА.

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