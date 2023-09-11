Рубіалес також покинув посаду віце-президента виконавчого комітету УЄФА

Президент Королівської іспанської федерації футболу (RFEF) Луїс Рубіалес подав у відставку після скандалу з поцілунком, який трапився на фіналі жіночого чемпіонату світу-2023.

Рубіалес виступив з офіційною заявою, в якій повідомив, що залишає посаду керівника іспанського футболу, а також йде з поста віце-президента виконавчого комітету УЄФА.

"Я не хочу, щоб іспанський футбол постраждав від усієї цієї непропорційної кампанії, і, перш за все, я приймаю це рішення після того, як переконався, що мій відхід сприятиме стабільності, яка дозволить Європі та Африці зберегти мрію про чемпіонат світу-2030 і провести найбільшу подію світу в нашій країні. Я повинен дивитися вперед, дивитися в майбутнє.

Відео дня

Зараз є щось, що мене турбує. Я вірю в істину і зроблю все, що в моїх силах, щоб правда восторжествувала. Мої дочки, моя сім'я та люди, які мене підтримують, зазнали надмірного переслідування, а також наслідків брехні, але правда також, що на вулиці, з кожним днем все більше і більше переважає правда. Я передаю всім співробітникам, членам зборів, федераціям і людям від футболу в цілому міцні обійми. Бажаю вам удачі. Спасибі всім, хто підтримував мене в цей час", - наводить текст заяви Рубіалеса видання Marca.

Повідомляється, що виконуючим обов'язки президента Федерації футболу Іспанії призначили Педро Рочі.

Нагадаємо, жіноча збірна Іспанії виграла чемпіонат світу-2023 з футболу, який проходив в Австралії. В ході церемонії нагородження Луїс Рубіалес після обіймів з Дженніфер Ермосо поцілував футболістку в губи.

Рубіалес заявляв, що поцілунок був "взаємним і за обопільною згодою". Однак спортсменка заявила, що не давала згоди на поцілунок. Вона подала офіційну скаргу в іспанську прокуратуру і тепер 46-річному функціонеру можуть бути пред'явлені кримінальні звинувачення.

Додамо, що після скандального поцілунку понад 80 футболісток оголосили, що не виступатимуть за збірну Іспанії, поки Рубіалес залишається на своїй посаді.

Вас також можуть зацікавити новини: