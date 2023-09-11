Президент Королівської іспанської федерації футболу (RFEF) Луїс Рубіалес подав у відставку після скандалу з поцілунком, який трапився на фіналі жіночого чемпіонату світу-2023.
Рубіалес виступив з офіційною заявою, в якій повідомив, що залишає посаду керівника іспанського футболу, а також йде з поста віце-президента виконавчого комітету УЄФА.
"Я не хочу, щоб іспанський футбол постраждав від усієї цієї непропорційної кампанії, і, перш за все, я приймаю це рішення після того, як переконався, що мій відхід сприятиме стабільності, яка дозволить Європі та Африці зберегти мрію про чемпіонат світу-2030 і провести найбільшу подію світу в нашій країні. Я повинен дивитися вперед, дивитися в майбутнє.
Зараз є щось, що мене турбує. Я вірю в істину і зроблю все, що в моїх силах, щоб правда восторжествувала. Мої дочки, моя сім'я та люди, які мене підтримують, зазнали надмірного переслідування, а також наслідків брехні, але правда також, що на вулиці, з кожним днем все більше і більше переважає правда. Я передаю всім співробітникам, членам зборів, федераціям і людям від футболу в цілому міцні обійми. Бажаю вам удачі. Спасибі всім, хто підтримував мене в цей час", - наводить текст заяви Рубіалеса видання Marca.
Повідомляється, що виконуючим обов'язки президента Федерації футболу Іспанії призначили Педро Рочі.
Нагадаємо, жіноча збірна Іспанії виграла чемпіонат світу-2023 з футболу, який проходив в Австралії. В ході церемонії нагородження Луїс Рубіалес після обіймів з Дженніфер Ермосо поцілував футболістку в губи.
Рубіалес заявляв, що поцілунок був "взаємним і за обопільною згодою". Однак спортсменка заявила, що не давала згоди на поцілунок. Вона подала офіційну скаргу в іспанську прокуратуру і тепер 46-річному функціонеру можуть бути пред'явлені кримінальні звинувачення.
Додамо, що після скандального поцілунку понад 80 футболісток оголосили, що не виступатимуть за збірну Іспанії, поки Рубіалес залишається на своїй посаді.