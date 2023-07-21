Олексій Гай шкодує, що мав раніше антиукраїнські погляди.

Колишній футболіст збірної України та донецького "Шахтаря" Олексій Гай перепросив у всіх за те, що толерував "ватні" погляди і не називав Росію агресором ще у 2014 році.

"Нещодавно я зібрався з силами та перечитав своє інтерв'ю 2018 року. Я побачив у ньому людину, яка щиро говорить те, що думає, але при цьому щиро й глибоко помиляється. Сьогодні я шкодую не про те, що дав це інтерв'ю, а про те, що не помічав речей, які з 24 лютого 2022 року є однозначними для будь-якого українця. Я щиро перепрошую у всіх, хто вже в 2014 році розумів, що ми ведемо війну з агресором, який хоче стерти з лиця землі наш народ", - сказав Гай для шоу "ТаТоТаке".

Він припустив, що деякі люди не повірять у його "каяття". Але Гай має намір пройти "особисте випробування" до кінця.

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"Це те, чого я вже не можу викреслити. І це те, що залишиться зі мною назавжди. Та й знову - слова тут не головне. Вже півтора року я намагаюсь робити певні вчинки, завдяки яким в моїй позиції не сумнівається моє оточення. Я завжди намагався бути чесним перед собою: знаю, яким я був. І знаю, що не зможу бути колишнім", - додав Гай.

Проросійська позиція Олексія Гая

Нагадаємо, Олексій Гай зіпсував собі репутацію після того, як у 2014 році відмовився одягнути футболку на підтримку воїнів АТО.

З 2016 по 2018 рік Гай виступав за російський клуб "Кубань". Крім того, в 2018 році в інтерв'ю Гай заявив, що "не може сказати, що Росія - агресор, тому що свічку не тримав". У 2021 році Олексій цинічно висловився про захисників України.

Влітку 2023 року Гая хотіли запросити у тренерський штаб першої команди "Шахтаря", але вболівальники "гірників" рішуче виступили проти такого призначення, назвавши Олексія "російським чортом".

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