За Невертона "Шахтар" заплатить 3,7 мільйона євро "Сан-Паулу".

Донецький "Шахтар" підписав контракт із бразильським вінгером Невертоном, якому лише 18 років.

Як повідомляє прес-служба "гірників", угода розрахована на п'ять років. За Невертона "Шахтар" заплатить 3,7 мільйона євро "Сан-Паулу".

Невертон у себе на батьківщині виступав за "Сан-Паулу". Він грав за молодіжні команди "Сан-Паулу", зокрема у U-17 він забив 18 голів у 28 матчах. За першу команду "Сан-Паулу" Невертон дебютувати не встиг.

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Цього літа Невертон не є першим бразильцем, якого підписав "Шахтар". "Гірники" декілька днів тому оголосили про перехід у їхні ряди 21-річного Педрінью Азеведо, який виступав раніше за "Атлетіко Паранаенсе". Трансфер відбувся на правах вільного агента.

Нагадаємо, "Шахтар" розпочне новий сезон під керівництвом нового тренера - нідерландця Патріка ван Леувена.

Наразі донецька команда проводить навчально-тренувальні збори у Нідерландах. 29 липня "Шахтар" проведе матч першого туру нового сезону УПЛ проти "Металіста 1925".

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