"Гірники" не змогли вразити ворота амстердамського "Аякса".

У вівторок, 18 липня, донецький "Шахтар" в рамках тренувального збору в Нідерландах зіграв контрольний матч проти "Аякса".

Гра завершилася розгромною перемогою амстердамського клубу з рахунком 3:0.

Всі голи футболісти "Аякса" забили в першій половині зустрічі. На 19-й хвилині Мохаммед Кудус відкрив рахунок у грі, реалізував пенальті. Подвоїв перевагу амстердамців Стівен Бергвейн, який забив на 32-й хвилині після передачі Кудуса. Через дві хвилини Мохаммед Кудус забив з передачі Бергвейна і оформив дубль, встановивши фінальний рахунок на табло.

"Аякс" - "Шахтар" - 3:0

Голи: Кудус, 18 пен, 34, Бергвейн, 32

"Аякс": Гортер, Ренсх, Артссен, Гато, Салах-Едін, Тагіровіч, Классен, ван ден Бомен, Бергвейн, Расмуссен, Кудус

"Аякс"(2 тайм): Пасвер, Уейндал, Бейссі, Мілованович, Гуер, Вос, Классен (Глінссон, 62), Тейлор, Дарамі, Броббі, Годтс

"Шахтар": Різник, Топалов, Матвієнко, Бондар, Гочолеішвілі, Бондаренко, Криськів, Судаков, Кащук, Зубков, Сікан

"Шахтар"(2 тайм): Твардовський, Топалов (Корнієнко, 62), Матвієнко (Ракицький, 62), Бондар, Гочолеішвілі (Козик, 74), Бондаренко (Траоре, 74), Тоіров, Судаков (Кастільо, 44) В'юнник, Келсі

Огляд матчу:

В рамках навчально-тренувального збору в Нідерландах "гірники" зіграли вже три матчі, не здобувши жодної перемоги. Раніше "гірники" зіграли внічию проти "АЗ" (3:3) і з принизливим рахунком програли грецькому клубу АЕК (0:5).

Наступний матч команда Патріка ван Леувена зіграє 22 липня проти бельгійського "Гента". Це буде заключний поєдинок в рамках підготовки до нового сезону.

Нагадаємо, вже 29 липня "гірники" почнуть свої виступи в новому сезоні чемпіонату України з футболу. У першому турі "гірники" зіграють проти "Металіста 1925".

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