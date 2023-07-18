Вболівальники "Шахтаря" не хочуть бачити в клубі Олексія Гая, який раніше виправдовував агресію РФ.

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що в "Шахтар" повернувся колишній футболіст "гірників" Олексій Гай.

Як повідомляє ТаТоТаке, Гай увійшов до тренерського штабу Патріка ван Леувена. Наставник донецького клубу запросив Олексія в свою команду і той вже приступив до роботи на зборах в Нідерландах.

Попереднім місцем роботи Олексія Гая був "Чорноморець", де він обіймав посаду аналітика і асистента Романа Григорчука. У вівторок, 18 липня прес-служба "моряків" повідомила, що Гай покинув одеський клуб.

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Офіційно "Шахтар" ще не оголошував про призначення Гая помічником Патріка ван Леувена. Однак ультрас "гірників" вже відреагували на новину про запрошення в клуб колишнього футболіста донецького клубу.

"Гай - російський чорт", - написали в Твіттері ультрас "Шахтаря".

Нагадаємо, Олексій Гай оскандалився і зіпсував собі репутацію після того, як в грудні 2014 року, виступаючи за донецький "Олімпік", відмовився надягати футболку на підтримку української армії.

У 2016 році, незважаючи на російське вторгнення в Україну, футболіст переїхав до РФ, де два роки грав за "Кубань".

Крім того, в 2018 році в інтерв'ю Гай заявив, що не може "сказати, що Росія - агресор", так як "свічку не тримав". У 2021 році екс-гравець "Шахтаря" і збірної України зневажливо висловився про воїнів АТО.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олексій Гай жодного разу публічно не вибачався за свої висловлювання та дії.

Додамо, що кар'єру футболіста Олексій Гай завершив у 2019 році. Його останнім клубом був донецький "Олімпік". На рахунку півзахисника 29 матчів і один гол у складі національної збірної України.

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